Ceza, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

1 Ekim’den bu yana devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Ceza fırtınası esti. Hayranlarıyla buluşan rapçi Ceza, hem coştu hem coşturdu.

Festival kapsamında en sevilen şarkılarını seslendiren Ceza'ya, konser alanını dolduran binlerce hayranı da eşlik etti.