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        Haberler Ekonomi Altın Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! 10 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! İşte 10 Aralık hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimine gitme beklentisi ile birlikte altın piyasası hareketlendi ve ons altın 2145 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Uzun vadede yükselişe geçen altın fiyatı yüzde 1,07 oranında geriledi. İşte 10 Aralık 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:25
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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