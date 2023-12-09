Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı hafta sonuna 1891 TL'den giriş yaparken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL sınırını aştı. Piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürerken altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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