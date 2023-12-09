Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! İşte 9 Aralık hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimine gitme beklentisi ile birlikte altın piyasası hareketlendi ve ons altın 2145 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Uzun vadede yükselişe geçen altın fiyatı yüzde 1,07 oranında geriledi. İşte 9 Aralık 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatlarında son durum...
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Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı hafta sonuna 1891 TL'den giriş yaparken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL sınırını aştı. Piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürerken altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.866,25
1.866,62
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.986,01
3.051,92
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.004,23
2.005,11
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.944,03
12.170,34
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.953,35
6.103,84
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.944,03
12.170,34
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.793,62
13.118,14
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.070,69
1.276,48
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.754,12
1.863,09