Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart güncel altın kuru...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (11 MART)

Çeyrek altın fiyatı saat 12:45 itibariyle Alış'ta 1.535,30 TL , Satış'ta 1.569,15 TL'den işlem görüyor.

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