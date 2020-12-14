14 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 465,77 liradan, çeyrek altın ise 760,11 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 14 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum...