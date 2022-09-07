Altın piyasalarında her gün dalgalanmalar yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1700 doların altında hareket ediyor.

Altın fiyatları, yeni güne düşüş ile başladı. 7 Eylül 2022'de güncel çeyrek altın fiyatı;

ALIŞ: 1.594 TL

SATIŞ: 1.629 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ