24 Aralık çeyrek altın fiyatları Cuma günü en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için çeyrek alın fiyatları 24 Aralık alış - satış fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

669,28

687,77

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

686,23

686,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.808,11

1.809,32

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatları saat 11.00'de kaydedilen verilere göre 1.095,61 TL alış ve 1.120,19 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.391,90

4.476,72

YARIM ALTIN FİYATI

2.189,09

2.245,22

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.391,90

4.476,72

ATA ALTIN FİYATI

4.342,52

4.488,54

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

369,80

440,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

603,39

646,73