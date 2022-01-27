FED faiz kararı altını da etkiledi. ABD Merkez Bankası Fed tarafından alınan faizlerin sabit bırakılması kararı sonrası düşüşe geçti. Vatandaşlar çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27 Ocak 2022 Perşembe çeyrek altın fiyatı son durum...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 27 Ocak Perşembe günü saat 12:25'de kaydedilen güncel verilere göre 1.270,69 lira alış ve 1.298,71 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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