Ceylin İsminin Anlamı Nedir? Ceylin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Ceylin isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

CEYLİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceylin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ceylin isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ceylin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CEYLİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ceylin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Dünya. Yengeç, yengeç yuvası. Cennetin kapısı, cennete açılan kapı. Sevgili, kız. Temiz, saf.

CEYLİN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ceylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ceylin ismini koymak caizdir.

CEYLİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ceylin ismini kullanan 23.268 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ceylin ismini kullanan 2.546 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ceylin ismini kullanan 1.648 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ceylin ismini kullanan 2.645 kişi bulunmaktadır.

CEYLİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ceylin ismine sahip kişiler, düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik ve farklı insanlar görmek isterler. İletişim yetenekleri güçlüdür. Aile ve dostluk kavramlarına önem verirler.