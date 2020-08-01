Ceylanpınar Belediyesindeki gerginlikle ilgili 1 kişi tutuklandı

AA

Soylu'nun makamında yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.A. ve L.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soylu ile makamına gelen E.A, Z.A. ve L.A. arasında 29 Temmuz'da çıkan tartışma nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşanmış, olayda silah kullanmak isteyen 1 kişi ise Feyyaz Soylu'nun koruması tarafından etkisiz hale getirilmişti.