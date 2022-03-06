CEYLAN'DAN GÜLŞEN'E DESTEK

Ceylan, daha sonra Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısını yeniden seslendiren Gülşen'e sosyal medyadan gelen eleştirilerin hatırlatılmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur.