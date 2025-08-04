Sadık köpek Ahbap Derneği gönüllüsüne teslim edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vefat eden sahibi Muğdat Esener'in mezarı başından günlerce ayrılmayan köpek, sanatçı Ceylan Ertem'in girişimiyle Ahbap Derneği gönüllüsüne teslim edildi.

REKLAM advertisement1

Kalp krizi sonucu vefat ettikten sonra 21 Temmuz'da toprağa verilen sahibi Muğdat Esener'in mezarı başında bekleyen köpek, Ceylan Ertem'in dikkatini çekmişti. Bunun üzerine, ilçedeki barınakta bakımı yapılan köpek, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'e götürülmek üzere Ahbap Derneği gönüllüsü Recep Duman tarafından teslim alındı.

REKLAM

Recep Duman, yaptığı açıklamada; "Ceylan hanım ve derneğimizin kurucusu Haluk Levent'in girişimleriyle buradayız. Köpeği teslim aldık, kimliğini ve gerekli belgelerini çıkardık. Şimdi İzmir'e, yeni yuvasına doğru yola çıkıyoruz" dedi.

Muğdat Esener'in kardeşi Enes Esener ise "Ağabeyimin emanetine biz de sahip çıkabilirdik ancak şu an gideceği yerde daha iyi şartlarda bakılacak. Ahbap Derneği ekipleri geldi, köpeği teslim ettik. Şu an İzmir'e doğru yola çıktı. Emanet emin ellere teslim edildi" diye konuştu.

Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 27 yaşında yaşamını yitiren Muğdat Esener'in cenazesi, 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verilmişti. Esener'in mezarı başından ayrılmayan köpeğin bu sadakati, görenleri derinden etkilemişti.