Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde iş yerleri kapandığı için temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine proje planladıkları takdirde kişi başı 1000 TL olarak yardım yapılması yönündeki desteğe bazı sanatçılardan tepki geldi.

"O BİN LİRAYI ALMAYI GURURUMA YEDİRMEM"

Şarkı yazarı Ceylan Ertem, söz konusu projeyi eleştirdiği sosyal medya hesabı Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi: Meslek birliklerinden mailler geldi. Bir proje üretip kültür bakanlığına gönderiyoruz, Karşılığında bakanlık projeyi değerlendiriyor, Bunca uğraşın sonunda hesabınıza bin tl yatıyor. Sokak müziği yaparım, olmadı börek çörek pişirir satarım, o bin lirayı almayı gururuma yedirmem.

MSG VE MESAM ÜZERİNDEN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslenen müzisyen Erhan Güleryüz, MSG ve MESAM gibi meslek kuruluşları üzerinden bir mesaj geldiğini anlatarak bir proje kapsamında video gönderilmesi durumunda 1000 TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu teklifi sert ifadelerle eleştiren Güleryüz, "Sayın Bakanım siz bana video gönderin ben size 1000 TL göndereyim" dedi.