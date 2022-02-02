'Takıntılı hayranı'yla başı dertte: Benim için cinsiyet değiştirdi!

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Aleyna Tilki ve Ezgi Mola'nın ardından sanatçı Ceylan Ertem de hayranı olduğunu ifade eden bir kişi tarafından 5 yıldır takip edildiğini açıkladı. Taciz eden kişinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını dile getiren Ertem, son olarak restorandan evine sipariş vererek, kendisine gönderilen faturadan adresini öğrendiğini söyledi.

Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ceylan Ertem, bir kadın dinleyicisinin 5-6 yıl önce şehir fark etmeksizin bütün konserlerine gelmeye başladığını belirtti.

"HER YERDE TAKİP EDİLMEYE BAŞLANDIM"

"1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı." diyen ünlü şarkıcı, "Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine net olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ"

İzmir'de yaşayan kişinin o dönem yaşadığı Anadolu Hisarı'na taşındığını dile getiren Ertem, "Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini açıkça belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin benim için olduğunu yazdı. Yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı. Zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti." dedi.

"YAŞADIĞIM KÖYDE DURMADAN DOLAŞIP, BENİ ARIYOR"

Saplantılı hayranının sevgilisi olduğu bir dönemde kendisine, "Bana bunu nasıl yaparsın?" minvalinde mesajlar gönderdiğini de belirten ünlü isim, "Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri yine öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp, beni aradığını yazmış son olarak." açıklamasını yaptı.

"YAŞADIĞIM ADRESİ ÖĞRENDİ"

Şu sıralar koronavirüsle mücadele eden Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak "Hayranıyım" diyerek, sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini dile getirdi.

"TEDİRGİN OLUYORUM"

Ertem, "Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid-19 tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid-19 durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim. Öte yandan arkamda güçlü, gerçek insanlar var. İyi ki varsınız. Her şeyin çaresi vardır diye düşünmek istiyorum ve yalnız olmadığımı biliyorum." şeklinde konuştu.

ONLAR DA İSYAN ETMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola ve genç şarkıcı Aleyna Tilki de daha önce takıntılı hayranları sebebiyle isyan etmişti.

Mola, "Tek başıma sokağa çıkamıyorum." diyerek, daha önce birlikte kamera karşısına geçtiği Kemal Kahraman'dan şikayetçi olmuştu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de geçtiğimiz aylarda konser verdiği sırada bir hayranın saatlerce evinin yakınlarında beklemesi sonrası soluğu karakolda almıştı. Ardından takıntılı hayranın ceza almadığını söyleyen Tilki, kendisine tehdit mesajları geldiğini açıklamıştı. Şarkıcı, "Benim ve ailemin can güvenliği yok!" diyerek, isyan etmişti.