"BUGÜNLERİMİ GÖRSÜN VE GURUR DUYSUN İSTERDİM"

Dahasını anlatmayayım. Bu fotoğrafı analog çekmiştim, depremden bir süre sonra. Bazen yıllarla eskiyor fotoğraflar ve anılar... Bazen de bir gecede, 45 saniyede, anı oluyor her şey. Âni oluyor... Yönünü kaybediyorsun... Kalbin, 23 yıl geçse de yanıyor, söndüremiyorsun...

İkinci fotoğraf hayatımda büyük rol oynayan ilkokul öğretmenim ile... Matematik derslerinde mandolin çalardı… Yazık ki depremde kaybettiğimiz bir çok sevdiğimizden biri... Ne zaman bugün gelse, anarım. Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim. Ailemle konuşup, ‘Ceylan kesinlikle müzik okumalı’ diyen ilk öğretmenim...