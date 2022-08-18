Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ceylan Ertem: Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim - Magazin haberleri

Ceylan Ertem: Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim

Ceylan Ertem, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde kaybettiği matematik öğretmenini andı. O gün yaşananlardan söz eden şarkıcı, "Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim. Ailemle konuşup, 'Ceylan kesinlikle müzik okumalı' diyen ilk öğretmenim..." dedi

18.08.2022 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Ceylan Ertem, 17 Ağustos depreminde kaybettiği öğretmenini andı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Ertem, "45 saniyede her şey anı oldu..." dedi.

  • "BURNUNDA AĞIR BİR ÖLÜM KOKUSU..." 

    O gün yaşananlardan bahseden Ceylan Ertem, şunları söyledi:

    Bir şehirde yön bulmanı sağlayan ağaçlar ve binalar yıkılınca mecaz değil gerçek anlamda yönünü şaşırıyorsun artık. Nereden dönüp, nereye saparak evine ulaşabilirsin? Bilmiyorsun.

    Ağır bir ölüm kokusu burnunda, çığlıklar hem yer altından hem yer üzerinden gelen, devam eden sarsıntılar, tabutlar, kafanın üzerinde helikopterler, radyoda korkunç haberler, sokaklarda uyumalar, ‘Ne olacak’ kaygısı… Sıcak. Su yok... Yemek yok...

  • "BUGÜNLERİMİ GÖRSÜN VE GURUR DUYSUN İSTERDİM"

    Dahasını anlatmayayım. Bu fotoğrafı analog çekmiştim, depremden bir süre sonra. Bazen yıllarla eskiyor fotoğraflar ve anılar... Bazen de bir gecede, 45 saniyede, anı oluyor her şey. Âni oluyor... Yönünü kaybediyorsun... Kalbin, 23 yıl geçse de yanıyor, söndüremiyorsun...

    İkinci fotoğraf hayatımda büyük rol oynayan ilkokul öğretmenim ile... Matematik derslerinde mandolin çalardı… Yazık ki depremde kaybettiğimiz bir çok sevdiğimizden biri... Ne zaman bugün gelse, anarım. Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim. Ailemle konuşup, ‘Ceylan kesinlikle müzik okumalı’ diyen ilk öğretmenim...

  • O DA ANNE VE BABASINI ANMIŞTI

    Ayrıca henüz 17 yaşındayken ailesini 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde kaybeden Merve Dizdar da, anne ve babasını ölüm yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımla anmıştı.

  • "KALBİM HER SENE BİR VURUŞ AKSAR"

    Yıllar önce ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de... Mesela böyle gün olmaz bence. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bugünün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.