Şarkıcının Kanada’da yaşayan kızı Melodi, annesine sürpriz yaparak not yazılı bir çiçek gönderdi. Melodi, yolladığı çiçekte “Anneciğim… Yanında değilim ama 6 yıl sonra tekrar seni gazino gecelerinde görmek benim için büyük mutluluk. Kanada’dan seni kucaklıyorum. Benim için ‘Severim ama Güvenmem ki’ şarkısını okur musun? Seni çok seviyorum” sözlerine yer verdi.