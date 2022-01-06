Ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitabın, Manisa'dan İzmir'e götürüleceği bilgisi üzerine plakası açıklanmayan otomobili Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltuğun altında ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.