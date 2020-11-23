Çeyizini düzebilmek için işe girdiği restoran 66 yıldır yuvası oldu

İşe girdiği günden beri yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, yuvası olarak gördüğü restorandaki işine adeta ömrünü adadı.
Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.
Yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini anlatan Mladenovic, o yıllarda kızların çalışmasının hoş karşılanmadığını belirterek, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle annesinin zoruyla işe başladığını söyledi.
Restoranlara o yıllarda meyhane gözüyle bakıldığını ve buraların genç bir kızın çalışması için uygun yerler olmadığını kaydeden Mladenovic, çeyizini düzebilmek için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.
Buda Nine, para kazanıp maddi zorlukları aştığında ise evlenme imkanı olmadığını anlatarak, sonrasında restoranın bağlı olduğu otelde kendisine bir oda tahsis edildiğini ve burada kalmaya başladığını söyledi.
Yuvasını da iş yerinde kuran Mladenovic, "İşim benim hayatım oldu. Geceleri 'Yarın ne pişirsem?' diye düşünmeye başladım. Restorana gelen misafirlerin tabaklarını bitmiş gördüğümde çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.
- "En değerli misafirim Tito oldu"
Çocukluğunda çamurdan yemekler yaptığını hatırladığını söyleyen Mladenovic, "İnsan doğarken yapacağı iş bellidir. Ben de işimi gerçekten severek yapıyorum." dedi.
Mladenovic, 20 yıl önce emekli olmasına rağmen işi bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek, restorana gelen misafirlerini yemeklerinden mahrum bırakmak istemediğini söyledi.
Şehre gelen üst düzey konukların da yaptığı yemekleri lezzetli bulduğunu aktaran Mladenovic, yemeklerinden yeme imkanı bulan en değerli misafirinin ise eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito olduğunu belirtti.
Budimirka Mladenovic, yaşı ilerlemesine rağmen sağlığı el verdiği sürece yemek pişirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!