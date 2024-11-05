Ceyhun Kazancı: Dünya Kupası için her şeyi yapacağız

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımın başarılı çizgisinin devam ettiğini dile getirdi.

Galler maçını kazanarak A Ligi'ne yükseleceklerine inandığını ifade eden Kazancı, "Herkesin güvendiği, inandığı, skor olumsuz olsa da herkesin maçı çevireceğine inandığı çok enerjik bir milli takımımız var. Uyum da saha içinde kendini belli ediyor. Galler maçını kazanıp işi son maça bırakmadan A Ligi'ne çıkma hakkını elde edeceğimizi umuyorum. Bunun bir önemi daha var. Dünya Kupası elemelerinde play-off hakkını otomatik kazanmış oluyorsunuz. O yüzden bizim için önemli bir müsabaka olacak Galler maçı. 13 Aralık'ta Dünya Kupası için kura çekimi olacak. Asıl turnuva, asıl mücadele orada başlayacak. Uzun süredir özlemini duyduğumuz Dünya Kupası finallerine inşallah 2026'da katılmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

"DÜZENLİ ŞEKİLDE BÜYÜK TURNUVALARA GİDEN BİR MİLLİ TAKIM KURMA ARZUSUNDAYIZ"

Gelişen bir milli takımın olduğunu kaydeden Kazancı, "Birçok oyuncumuz çok genç. Önümüzdeki birkaç turnuvada oynayabilecek yaştalar. İzlanda deplasmanında 30 yaşın üstünde oyuncu yoktu. Önümüz çok açık. Birkaç mevkide gelişime açığız. Yeni gelen genç oyuncular var. Yurtdışını dikkatli şekilde tarıyoruz. Gurbetçilerden en iyi olanları ve burada olmak isteyenleri milli takımımıza kazandırmak arzusundayız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil önümüzdeki turnuvalarda süreklilik sağlayan, düzenli şekilde büyük turnuvalara giden bir milli takım kurma arzusundayız. İnşallah hep beraber bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile ilgili olarak da "Kura çekiminin bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formatta ilk sezon olacak. İnşallah güzel olur. Bütün takımlar zorlu müsabakalara çıkacak. Seyir zevki yüksek bir format olduğu inancındayız." dedi.