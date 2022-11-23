Ceyhun Fersoy taburcu edildi

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alınmış ve yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmıştı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.