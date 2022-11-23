Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Ceyhun Fersoy taburcu oldu - Magazin haberleri

Ceyhun Fersoy taburcu edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Giriş: 23.11.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Ceyhun Fersoy taburcu oldu - Magazin haberleri
Ceyhun Fersoy taburcu edildi
0:00 / 0:00
DHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alınmış ve yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmıştı.

TABURCU OLDU

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ceyhun Fersoy
Ceyhun Fersoy

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Elimi tut' dedin, anlamadım..."
Sağlık durumlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar
Sağlık durumlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar
Kazadan iki gün önce paylaşmış
Kazadan iki gün önce paylaşmış
17 yaşındaki genç ölü bulundu!
17 yaşındaki genç ölü bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.