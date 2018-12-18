18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İHA'nın haberine göre, “Büyüyünce ne olacaktın?” söyleşi programında ekranların sevilen ismi ve Seksenler dizisinin Almancı Şahin'i Ceyhun Fersoy, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Fersoy, gençlerle tecrübelerini de paylaştı.
"SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİN ARKASINDAN KOŞUN"
Gençlere hayatlarıyla ilgili yol haritası çizerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan oyuncu Ceyhun Fersoy, “Gençler; sevdiğiniz şeylerin arkasından koşun. Ne istiyorsanız onu yapın. İstediğiniz şeylerin peşini bırakmayın. Bıraktığınız zaman hayata karşı mağlup olursunuz” dedi.
Başarının bir süreç olduğundan bahseden Ceyhun Fersoy, 6 yıl boyunca hiç iş bulamadığını ancak asla pes etmediğini belirterek o süreci de kendini eğitim ve gelişim alanında donattığını söyledi.
"FENOMENLERİN SİNEMADA BİR KARŞILIĞI YOK"
Gençlerin sorularını cevaplayan Ceyhun Fersoy, “Oynadığım son üç sinema filmimde bir fenomenle çalıştılar. Hepsi iyi insanlar. Bu telefondaki fenomenlerin ne dizide, ne sinemada, ne tiyatroda karşılığı yok. Oyunculuk bambaşka bir şey. Onların mecraları da başka. Ben de onların mecralarında bir şey yapamam" diye konuştu.
"SEKSENLER FİNAL YAPTIĞINDA ÇOK AĞLADIM"
Hayatının dönüm noktalarından biri olan Seksenler dizisi bittiğinde çok ağladığını söyleyen Ceyhun Fersoy, “Seksenler dizisi benim için dönüm noktalarından biridir. Orada çok güzel hikayeler yaşadık. Şahin rolü benim üzerime yapışan bir rol oldu. Bu yüzden iki yıldır dizi yapmıyorum” diyerek neden ekranlarda yer almadığını da söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!