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Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun gönderisine binlerce yorum geldi.

Giriş: 25.11.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarpmış ve yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Yaralılardan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, ilk kez açıklama yaptı.

  • Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek kazadan yaralı olarak kurtulmuş ve ambulanslar ile yakında bulunan hastaneye kaldırılmışlardı.

  • Kazadan sonra Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

  • TABURCU EDİLDİ!

    Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi ve İstanbul'a geldi.

     

  • Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hastaneden taburcu olurken, Sergen Deveci'nin ameliyat sonrası tedavisi halen devam ediyor. Doktorunun söylediklerine göre, ünlü fenomen herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmaması durumunda 1 hafta içerisinde taburcu edilecek.

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