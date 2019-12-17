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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; A-Normal oyunun prömiyeri önceki gün gerçekleşti. Ünal Silver, Melis İşiten, İbrahim Kendirci, Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman'ın oynadığı oyunun galasına birçok ünlü isim katıldı.

"HERKESİ OYUNUMUZA BEKLERİZ"

Prömiyer heyecanı içinde olan oyuncular, "Keyifliyiz, mutluyuz. Böyle tarihi, özel bir mekanda seyircimizle buluşmak çok güzel. Anadolu'da çeşitli illerde sahne alacağız. Herkesi oyunumuza bekleriz" dedi.

"HEPİMİZİ GÜLDÜRÜYOR"

Melis İşiten, "İbrahim Kendirci çok disiplinli. Onunla partner olmak çok keyifli. Hepimizi güldürüyor" dedi. Gecede ayrıca Arda Öz, tiyatro için özel yazdığı oyunun da müziği olan rap şarkısını seslendirdi.

"BEBEK ZAMANI GELDİ"

80'ler dizisinin vazgeçilmez iki oyuncusu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, tiyatro oyununu çok merak ettikleri için izlemeye geldiklerini dile getirdi.

Muhabirlerin, "Uzun bir süredir evlisiniz. Bebek düşünmüyor musunuz?" sorusuna Ceyhun Fersoy, "İnşallah, çok yakın bir zamanda istiyoruz. Zamanı geldi" yanıtını verdi.