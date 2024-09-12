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        Haberler Gündem Güncel Ceyhan'ın geleceğine TMMOB ile karar verilecek | Son dakika haberleri

        Ceyhan Belediyesi sağlıklı kentleşme için TMMOB ile protokol imzaladı

        Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçenin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi, sağlıklı kentleşme ve çevre değerlerinin korunarak yapılaşmanın sağlanması amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalarla iş birliği protokolü imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:24 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:24
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        Ceyhan'ın geleceğine TMMOB ile karar verilecek
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        Adana'nın Ceyhan Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile ortak protokol imzalandı.

        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu iş birliğinin ilçenin geleceği açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

        Başkan Aydar, "Bugün burada imzaladığımız bu protokol, Ceyhan'ımızın geleceği için attığımız önemli bir adımdır. İlçemizi, sadece bugünkü ihtiyaçları karşılamak değil, gelecekteki nesillerin de güven içinde yaşayabileceği bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve doğal, tarihi değerlerimizin korunması en öncelikli hedeflerimizdir. Bu protokol ile ilçemizde deprem yönetmeliğine uygun ve daha dayanıklı binaların yapımı sağlanacaktır. Ayrıca çarpık kentleşmenin önüne geçilerek Ceyhan'ı en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi.

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        Meslek odalarıyla yapılan bu iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Kadir Aydar, şunları söyledi:

        "Ceyhan'ı geliştirmek, büyütmek ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama bu sadece belediyemizin çalışmalarıyla olmaz, şehrimizin her kesimiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve halkımızla birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

        Birlikten güç doğar. Bu protokol de işte tam bu anlayışın bir ürünüdür. Buradaki amacımız, Ceyhan'da nitelikli ve planlı yapılaşmayı sağlamak, doğamızı korumak, kültürel ve tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

        Ceyhan'ı sadece büyüyen değil, aynı zamanda köklerine ve değerlerine sahip çıkan bir şehir haline getirmek için bu tür iş birlikleriyle şehrimizin vizyonunu genişletiyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Ceyhan'ı geleceğe hazırlayacağız. Ceyhan'ımıza hayırlı olsun."

        Başkan Aydar, iş birliği çerçevesinde kentleşme sürecinde teknik uzmanlığa büyük önem verdiklerini, bu yüzden meslek odalarının deneyim ve bilgisini Ceyhan'ın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

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        #yerel haberler
        #Ceyhan Belediyesi
        #TMMOB
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