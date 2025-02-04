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        Haberler Gündem Çevre Ceyhan'da "ölümcül" tehlike uyarısı! | Son dakika haberleri

        Uzmanından Ceyhan'daki "ölümcül" tehlikeye karşı uyarı: Balıkları yemeyin, suya girmeyin

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, kirliliğin ve balık ölümlerinin yaşandığı Ceyhan Nehri'ne ilişkin, "Botulismus diye bir hastalık var. Balıklarda ölüme neden olabilir. Ama bunu ölmeyen canlı balıklar taşıyorsa, insanlar bunu alıp yediklerinde onlar da Botulismus olabilirler. Bu hastalık tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:48
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        • 1

          Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, kirliliğin ve balık ölümlerinin yaşandığı Ceyhan Nehri'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Botulismus" hastalığına dikkat çekip, uyardı.

        • 2

          ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen ve tarım alanında Çukurova'ya can suyu olan Ceyhan Nehri'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        • 3

          Prof. Dr. Ertan Kara, bölgede tarım alanı olması nedeniyle kullanılan zirai ilaç atıklarının oluşturduğu toksik bir etki, fabrika atıklarının sızması sonucu suya kimyasal karışması ya da hayvanlar ve insanlar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar olarak bilinen zoonotik hastalıklar kaynaklı bir sorun olabileceğini kaydetti.

        • 4

          Bu 3 ihtimalin de insan sağlığı açısından ciddi olumsuz etkileri olacağının altını çizen Kara, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek raporun önemli olduğunu ve bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        • 5

          Bölgede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kara, "Konuyla ilgili kurumlar bu süreci sonuçlandırana kadar vatandaşların, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede kirli suyun kullanılmaması, serinlemek ya da başka amaçlarla suya girilmemesi hatta mümkünse oradaki deniz canlılarının tutulup yenilmemesi konusuna dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

        • 6

          Prof. Dr. Ertan Kara, "Eğer ki tarımsal amaçlı kullanılan ilaçlardan kaynaklı bir zehir varsa oradan balık tutulmasıyla onların almış olduğu zehirleri vatandaş bünyesine almış olur. Değişik nedenlerle zehirlenmelere neden olabilir" diye konuştu.

        • 7

          Ertan Kara, "Onun dışında zehirli suyla temas ettiklerinde nasıl ki ilaçlama yaparken vücutlarına değdiğinde yanmalar, kızarıklıklar gibi birtakım yan etkiler oluyorsa bunların aynısı görülebilir. Kimyasal ajanlar suya karışmışsa da bunu yine balıklardan örnek verecek olursak, bu kimyasalları bünyesine alan balıkları yediğimizde biz de bunları sindirim sistemimize alırız. Canlı ya da ölü balıklar tüketilmemelidir" şeklinde konuştu.

        • 8

          Balıklarda ölümlere neden olabilen Botulismus bakterisine değinen Kara, "İnsanlarla hayvanların ortak hastalıkları dediğimiz, mesela Botulismus diye bir hastalık var. Balıklarda ölüme neden olabilir. Ama bunu ölmeyen canlı balıklar taşıyorsa, insanlar bunu alıp yediklerinde onlar da Botulismus olabilirler. Botulismus, havanın olmadığı ortamlarda daha çok yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

        • 9

          ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, "Bu hastalık gıda zehirlenmesi gibi başlayan, erken dönemde tanı konduğunda anti serumlarla tedavi edilebilen, tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır. Vatandaşlarımız bunu uygun hazırlanmamış, bombe yapmış konservelerden bilirler. Buradaki balıklarda Botulismus varsa insanlarda da ölümlere ve sakatlıklara neden olabilir. Bunun için bölgede balıkların avlanması, tüketilmesi ya da ticari amaçlı satılmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Yetkililerimizin de bu konuda önlem almasını bekliyorum" dedi.

        • 10
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