Ceyhan'da "balım ölümleri" incelemesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin Gözler Mahallesi'ndeki kısmından geçen Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme sürdürüldü.

Bölgede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yeni su numuneleri aldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de nehir yakınındaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içindeki yağmur suyu tahliye kanallarında inceleme yaptı.