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Chicago doğumlu Ceyda Toyran, Miss Model seçildi

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finalinde birinciliği 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran kazanırken, erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi

13.11.2020 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ceyda Toyran, Miss Model seçildi! 16 yaşında, Chicago doğumlu - Magazin haberleri
16 yaşındaki Chicago doğumlu Toyran, Miss Model seçildi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam gerçekleştirildi.

Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

Sunuculuğunu Yunus Günçe ve Ece Begüm Yücetan'ın yaptığı yarışmada jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr. Farzan Malakzadeh, Miss & Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

Yarışmanın finalinde birinciliği 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran kazanırken, erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi.

Yarışmada ikinciliği kızlarda Kardelen Güdücü, erkeklerde Furkan Kilci kazanırken, üçüncülüğü de kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde ise Musa Çakmak kazandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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