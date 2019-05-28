Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek...