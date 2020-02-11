"KIRILDIĞIM ZAMANLARIM DA VAR"

Nefessiz kalmıyor muyum, kalıyorum elbette. Kalbim ağzımda olmuyor mu, oluyor. Kırıldığım zamanlarım da var. senin gibi, herkes gibi bazen kötü hissettiğim, sinirden kalp kırdığım anlarım da oluyor elbet. Ama böyle anlarım da var işte. Mutlu, huzurlu, güvende hissettiğim... Hem de tek kareye sığamayacak kadar çok...