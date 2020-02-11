11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 5 yıl önce oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Düvenci, zaman zaman eşi, çocukları Ali ve Melisa ile eğlenceli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Hayranlarıyla annelik ve hayat tecrübelerini de yayınlayan oyuncu, önceki gün, "Kırıldığım zamanlarım da var" sözleriyle ailesiyle olduğu birden fazla fotoğrafları sıralayarak şu ifadeleri kullandı:
"KIRILDIĞIM ZAMANLARIM DA VAR"
Nefessiz kalmıyor muyum, kalıyorum elbette. Kalbim ağzımda olmuyor mu, oluyor. Kırıldığım zamanlarım da var. senin gibi, herkes gibi bazen kötü hissettiğim, sinirden kalp kırdığım anlarım da oluyor elbet. Ama böyle anlarım da var işte. Mutlu, huzurlu, güvende hissettiğim... Hem de tek kareye sığamayacak kadar çok...
"BEN ÖLÜME BIRAKMIYORUM"
Hani derler ya ölürken hayatın film şeridi gibi geçermiş gözünün önünden diye... Ben ölüme bırakmıyorum o anları. Tüm halimin kalmadığı zamanlarda en güzel anlar film şeridi bana... Nefesimi tekrar derin derin alabilmek için... Gün, sana teşekkür ederim.
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