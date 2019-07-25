"GÜLMEK HER ŞEYİ HALLEDER"

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ve kızı Melisa ile güldükleri bu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Düvenci, mutlu aile pozlarını, "Çünkü bu yuvanın kuralı bu... Kahkahalarla gülmek her şeyi halleder" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.