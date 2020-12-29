Jüriye dahil oldu

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Ceyda Düvenci, Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jüri üyesi oldu. 'Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın son başvuru tarihi pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart'a ertelendi

HABERTURK.COM

Yeşilay'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jürisine Ceyda Düvenci dahil oldu. Bu yıl 5'inci kez düzenlenen yarışmaya başvurular da pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart'a kadar uzatıldı.

'Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor.

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabiliyor ve ekiplerin en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor. Başvurular, kisafilm.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, belgesel ve kurmaca türlerinde birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL ve üçüncü 5 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibi de 5 bin TL ödül alacak. Ayrıca Yeşilayinternet sitesi üzerinden oylama gerçekleştirilerek "halkın favorisi" belirlenecek ve bu esere de 5 bin TL'lik Yeşilay 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.