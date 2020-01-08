Hayatlarından kesitler paylaşan Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak'ın çocukları Ali ve Melisa'yla yan yanayken çektiği bir kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Mutluluk... Kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime... Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana.

Babamız da fotoğrafımızı çekmiş dayanamamış. Bir odada dördümüz, uyku öncesi kitap keyfi yapıyoruz. Mutluluk... Şükür...