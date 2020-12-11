"GÜNE HEP BÖYLE BAŞLIYORUZ"

Düvenci, eşi ve çocukları Ali ve Melisa ile yatakta çekilen karesini paylaştı.

43 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "Güne hep böyle başlıyoruz bu aralar... insan tüm gün böyle kalmak istiyor. Buradaki insan ben oluyorum" ifadelerini kullandı.

Düvenci'nin fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.