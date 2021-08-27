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Ceyda Düvenci'den eşi Bülent Şakrak'a: Ömrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalım - Magazin haberleri

Ceyda Düvenci: Ömrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalım

Ceyda Düvenci'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, 44'üncü yaşına girdi. Eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Düvenci, Şakrak'a, "Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım." diye seslendi

27.08.2021 - 09:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, 44'üncü yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

  • "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

    Şakrak ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan Düvenci, duygusal bir yazı kaleme aldı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Söylenmiş, söylenmemiş, söylenememiş, söylenmesi dilenen, hayallerde söylenen her şeyi yaşama aşkla seninle sığdırabilmek büyük bir kıymet ve şans... İyi ki doğdun sevgilim... Ömrümüzü sonuna kadar koyun koyuna, aşkla, sağlıkla yaşayalım.

    Şakrak da eşinin paylaşımına, "Daima aşkla karıcığım..." sözleriyle karşılık verdi.

  • "VARLIĞINA BİN ŞÜKÜR"

    Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile el ele olduğu bu fotoğrafını da, "Canım sevgilim; yine başbaşa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle... Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… Öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat… Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım, o an bile elimi bırakmadın... Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir; 'Aferin'..." sözleriyle paylaşmıştı.

  • "AŞIĞIM, TUTKUNUM"

    Çift, geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerinin altıncı yıl dönümünü kutlamıştı. Ceyda Düvenci, eşi ile birlikte yer aldığı kareleri şu not ile yayınlamıştı:

    Bir tuttuk elimizi, bir sarıldık birbirimize, bir aşık olduk... Ömürlüğüm... En güzel 'iyi ki'm... Yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice yıllarımız olsun... Altıncı yıl, seni yaşamak çok güzel. Aşığım, seviyorum, tutkunum...

    "GAMZELERİNE GÖMSÜNLER BENİ"

    Şakrak ise gönderisine, "Bugün benim bu kızla evliliğimin 6. senesi... Hastasıyım kendisinin ancak o da bana karşı boş değil. Gülüşlerine kurban olduğum. Gamzelerine gömsünler beni... Seni seviyorum" notunu düşmüştü.

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