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Ceyda Ateş'ten Buğra Toplusoy'a: Nice senelerimize - Magazin haberleri

Ceyda Ateş'ten Buğra Toplusoy'a: Nice senelerimize

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı. Eşi ve kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Nice senelerimize..." dedi

13.10.2021 - 09:55 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "NİCE SENELERİMİZE"

    32 yaşındaki Ateş, eşi ile evliliklerinin 3. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, 33 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Nice senelerimize... Talia Hanım 1 aylık burada... 12/10/2018..." notunu düştü.

  • "KENDİMİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

    Eşi ile evlendikten sonra ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, daha önce samimi açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu, "Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ceyda Ateş, "Önceliklerim ve hayattaki hedeflerim değişti. Kendimi çok daha olgun ve güçlü hissediyorum. Duygusal değişiklikler bekliyordum tabii ki ama böyle bir sevginin varlığından, kalbimin bu kadar büyüyebileceğinden haberdar değildim." ifadelerini kullanmıştı. 

  • "SETLERE DÖNECEĞİM"

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti. 

    'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

  • "HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

    İlk kez annelik heyecanı yaşayan Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

    Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.

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