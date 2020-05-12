Çevrim içi konferansta "teknolojik sanat eserlerinin korunması" konuşulacak

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Yaratıcılık ve teknoloji platformu Digilogue iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Yöneticisi Osman Serhat Karaman çevrim içi bir konferans gerçekleştirecek.

Konferansta, üretilmesi teknolojiye dayanan ve çalışması için teknolojiye ihtiyacı olan sanat eserlerinin geleceğe nasıl taşınacağı konuları ele alınacak.

"Teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?", "Yazılım, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?", "Hızla gelişen teknolojik gelişmeler karşısında teknolojik sanat eserlerinin kullandığı teknolojilerin güncellenmesi, eserlerin orijinalliğini ve tarihselliğini ortadan kaldırır mı?", "Teknolojik sanat eserlerinin korunmasında sanatçının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?", "Etik kıstaslar nedir?" gibi sorular, etkinlikte tartışmaya açılacak.

Konferans 15 Mayıs saat 14.00'te Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek ve "www.sakipsabancimuzesi.org" adresinden kayıt yaptıran herkese ücretsiz olacak.