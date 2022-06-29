Çevreyi kirleten firmaya 3.3 milyon TL ceza

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi'ndeki firmaya, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandı.

İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Yunuseli ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulayarak, firmanın faaliyetlerine son verdi.

25 Haziran tarihli "zehirli gaz ve su kirliliği" şikâyetine bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle bakanlık denetim personeli tarafından sahada incelemeler yapıldı. Ekipler, bölgede şikâyet konusu olan alanda kirlilik tespit etti.

Bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edilirken, kirliliğin kaynağını tespit etmek için "eşleştirme analizi" yapılmak üzere 6 bölgeden alınan numuneler Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi.

2 GÜN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre denetim ekipleri, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Diğer kirletici kaynakları tespit etmek üzere denetim personeli, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde bölgede denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirliliğe neden olduğu belirtilen Yunusemre ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi'ndeki firmanın lisansı iptal edilerek, faaliyetlerine son verildi. Bakanlık denetim ekiplerinin gözetiminde bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.