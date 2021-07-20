Çevreciler ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın korunmasını istedi

Kentteki Miskişah mevkisinde bir araya gelen grup adına açıklama yapan avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi'nin 1971'de Milli Park ilan edildiğini ve 42 bin hektar alandan oluştuğunu hatırlattı.
Bölgenin Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Burada saptanmış 2 binin üzerinde flora çeşidi var. Yine sadece dünyada bu Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri olan Munzur Irmağı'nda habitat bulan endemik Munzur alabalığı gibi türler var. Bölgede Anadolu parsının dahi habitat bulduğuna dair ilişkin bilgiler var. Yaban hayatı ekolojisi çok güçlü." dedi.
Yıldırım, milli parkı herkesin gelişigüzel ziyaret ettiğini belirterek, "Bu da buradaki yaban hayatı ekolojisinin tahrip olmasına yol açıyor. Yaban keçileri yola su içmeye inemiyorlar. Neden inemiyorlar, araç trafiğinden kaynaklı. Bu çok korkunç bir şey. Bunlar dağ ekosisteminin önemli canlıları. Yine kara yolu boyunca tanık oluyoruz. Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında olan su samurları araç çarpması neticesinde hayatlarını kaybediyorlar. Yaban hayatı ekolojisinin temel türleri araç çarpması sonucu telef oluyor. Milli parkın mutlaka korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Milli parkın aynı anda 5 ekosisteme sahip olan ender yerlerden olduğunu dile getiren Yıldırım şunları kaydetti:
"Bu sebeple burada biyolojik çeşitlilik çok güçlü. Milli park bir ülkenin ulusal değeridir, kıymetidir. Milli parklar bir ülkede en az bayrak kadar, bir ülkede en az ülkenin tarihi kadar, bir ülkede en az ülkenin milli marşı kadar kıymetlidir. Dolayısıyla ulusal bir değerin ulusal kıymetlere yanaşır şekilde korunması gerekir. Fakat biz burada her gün aksini görüyoruz, 365 gün boyunca maalesef insan etkileşiminin çok fazla olduğu bir sürece tanık oluyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!