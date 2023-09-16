Çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı
Düzce'de Avrupa Hareket Haftası kapsamında yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla şehir turu ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi
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Düzce Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Sür, Yürü, Topla sloganıyla düzenlenen etkinlik dolayısıyla yaklaşık 300 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi.
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Kortej eşliğinde şehir turu yapan bisikletliler, daha sonra kent merkezinde çevre temizliği yaptı.
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Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu, belediye ile ortaklaşa düzenledikleri etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini söyledi.
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Etkinliğin önemine değinen Cicu, "Etkinlikle önce hareket ediyoruz, sonra da çevremizi temizliyoruz. Burada amaç hareketi sağlamak, adı üstünde Avrupa Hareket Haftası'ndayız.
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Tabii biz bu haftayı sadece 1 güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz. Herkesi yürümeye, koşmaya ve bisiklet sürmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
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