Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 çevre müfettişi çocuğa hediye tablet

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çevre Müfettişi Projesi kapsamındaki çocukların eğitimlerine uzaktan devam edildiği belirtildi.

Uzaktan eğitim kapsamındaki ilk etkinlikte evlerde kullanılmayan eşyalara dikkat çekildiği bildirilen açıklamada, amacın, bu eşyaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda bir yarışma düzenlendiği, katılım sağlayan çevre müfettişi çocuklardan evlerinde kullanılmayan malzemelerden oyuncak araba yapmaları istendiği kaydedildi.

Yarışmaya yaklaşık 1500 çocuğun başvurduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 600'ünün başarılı olarak atık malzemelerden oyuncak araba yaptığı ve bakanlığın sosyal medya hesabına fotoğrafını gönderdiği vurgulandı.

Açıklamada, yarışmaya katılan çocuklar içinden noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ise 10 çocuğun tablet bilgisayar kazandığı bildirildi.

- Çevre Müfettişi Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta çocuklar olmak üzere, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için Çevre Müfettişi Projesi'ni başlatmıştı.

Çevre Müfettişi olmak için çocukların verilen bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Verilen görevler sayesinde çocukların eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Ayrıca, Bakanlık tarafından çevre müfettişi olmaya hak kazanan çocuklara, kimlik kartı ile çevre müfettişi logolu yelekler hediye ediliyor.