Çevre ve Şehircilik Bakanlığına personel yerleştirme için tercihler başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 29 Nisan saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel yapılacak.