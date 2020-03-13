Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevre ihbar hattı oluşturduklarını açıkladı.

Bakan Kurum, "Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler." dedi