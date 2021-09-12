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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de doğal korunan alanların statülerinin 2011'de başlatılan "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar" ile bilim insanlarının ve alanında uzman kişilerin katıldığı çalışmalarla titizlikle incelendiği ve yeniden ele alındığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahip olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanda, Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması mümkün değildir. Ayrıca yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışma kapsamında, alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu değildir."

Açıklamada, "Patara'ya yeni kılıf" başlığıyla gündeme getirilen iddiayla ilgili daha önce kapsamlı açıklama yapılmasına rağmen bu bilginin bilinçli şekilde okuyucuya sunulmadığı belirtilerek, "Patara'nın dünyaca ünlü kumsalından kum çalınması söz konusu değildir. İddiaya konu alan, bu kumsalın dışındadır. Konuyla ilgili Bakanlığımızın da müdahil olduğu yargı süreci devam etmekte ve süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.