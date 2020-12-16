Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla harekete geçilerek Türk Kızılay ve Yeşilay ile iş birliği protokolleri imzalandı.
Bakanlık, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında ve kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak için talep ettiği hazine taşınmazları ile Türk Kızılay'ın afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri, korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, güvenli kan teminini sağlamak ve diğer kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere talep ettiği hazine taşınmazlarını 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis etti.
Protokolle, 76 ilde 676 bin metrekare üzerindeki 20 hizmete hazır hazine taşınmazı bina, Yeşilay ve Türk Kızılay'ına tahsis edildi.
Buna göre, Yeşilay Rehabilitasyon ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak kullanılmak üzere 31 ilde toplam 140 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi işlemi yapıldı.
Kızılay için ise 45 ilde 536 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde kan bağış merkezi ve afet müdahale merkezi, aşevi, hizmet binası, depo, lojistik merkezi, hizmet ve sosyal tesis, geçici konaklama alanı, ilk yardım eğitim yeri gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.
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