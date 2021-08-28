Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirildi.
Bölgede çalışmalarını yürüten ekip, 60 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatılırken, Bakanlık, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
- Bakanlık, denizle kıyı arasında 40-60 metrelik alanları ahşap bariyerlerle ayıracak
Bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çalışmalar neticesinde tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerler ile ayırarak üreme bandı oluşturacak.
Ay ışığının denize yansımasıyla denize yönelmesi gereken kaplumbağa yavruları, karadan gelen güçlü bir ışıkla yönünü şaşırabiliyor. Bu sebeple her yıl belli oranda kaplumbağa yavrusu, bu şekilde hayatını kaybedebiliyor. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen etkilenmemesi amaçlanıyor.
- Uyarı tabelaları ve bariyerler yapılmıştı
Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılar ile aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlar ile kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelaları ve bariyerler yapılarak bu tür olumsuz faaliyetlerin büyük oranda önüne geçildi.
Öte yandan koruma ve izleme çalışmaları neticesinde ise yavru deniz kaplumbağalarının sayısı yıldan yıla artarak, 2017'de 58 bin 774, 2018'de 84 bin 305, 2019'da 93 bin 857, 2020'de 199 bin 96 oldu.
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