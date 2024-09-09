Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı satışa sunuyor. Üç gün sürecek açık artırma, yarın başlıyor. İlgilenen alıcılar Ankara ve İstanbul'daki satışa katılabileceği gibi çevrim içi katılım da mümkün olacak. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve diğer detaylar...