Bakanlıktan alınan bilgiye göre, arsa müzayedesinde, Ankara'nın Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde 33, İstanbul Şile'de 4, İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde 47, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Antalya'nın Aksu ve Konyaaltı ilçelerinde 7, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Balıkesir Edremit ilçelerinde 7, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5, Edirne'nin Enez ilçesinde 6, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 13, Mersin'in Erdemli ve Yenişehir ilçelerinde 28, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 24, Niğde'nin Bor ilçesinde 4, Kütahya Merkezde 2, Kayseri Melikgazi'de 4, Adana'nın Sarıçam, Kozan ve Çukurova ilçelerinde 7, Adıyaman Merkez'de 3, Bursa Osmangazi, Samsun İlkadım, Hatay Kumlu, Kahramanmaraş Onikişubat, Ağrı Diyadin, Şırnak Cizre, Şanlıurfa Eyyübiye ve Van İpekyolu'nda birer olmak üzere toplam 235 arsa açık artırma ile satılacak.
Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.
Arsaların çoğunluğunu "konut" alanları oluştururken, İstanbul Şile'deki 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'daki 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'deki bir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'deki bir oto galericiler alanı dikkati çekiyor.
ARSA GELİRLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME
Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak.
Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.
Müzayede, yarın saat 10.30'da, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ile internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden yapılacak.
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