Bakanlıktan alınan bilgiye göre, arsa müzayedesinde Ankara'da Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Kahramankazan ilçelerinde 26, İstanbul'da Zeytinburnu ve Beyoğlu ilçelerinde 2, İzmir'de Torbalı, Bayındır, Buca, Gaziemir ve Çeşme'de 80, Aydın Didim'de 10, Muğla Bodrum ve Niğde Bor'da 5'er, Şırnak Çizre ve İdil'de 3, Manisa Salihli'de 2 ve Mersin Erdemli'de 4, Tekirdağ Şarköy, Bursa Mustafakemalpaşa, Düzce Merkez, Denizli Tavas, Kırıkkale Yahşihan, Ağrı Merkez, Bitlis Güroymak'ta birer arsa olmak üzere toplam 144 arsa açık artırma ile satılacak.
Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.
Arsaların nitelikleri arasında "konut", "ticaret", "sanayi", "turizm tesisi", "sosyo kültürel tesis", "konut dışı kentsel çalışma", "kentsel servis" alanları yer alıyor.
Arsaların çoğunluğunu konut alanları oluştururken, İstanbul Zeytinburnu'nda 1, Mersin Erdemli'de 4, Muğla Bodrum'da 3, İzmir Çeşme Alaçatı'da 1 turizm tesis alanı dikkati çekiyor.
Açık artırmada ilişkili arsalar için "birleştirilmiş teklif" sistemiyle satış yapılacak.
ARSA GELİRLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME
Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak.
Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç ise kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.
Müzayede, 8 Temmuz Perşembe 11.00'de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ve internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden yapılacak.
İnternet katılım başvuruları açık artırmadan bir gün önce kapatılacak.
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