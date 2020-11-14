İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından kritik sorulara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verecek.

Kentsel dönüşümde sorunlar nasıl aşılacak?

Riskli binalar için devlet desteği mümkün mü?

Türkiye depreme ne kadar hazır?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olacağı Teke Tek, saat 21.00'de Habertürk TV'de.