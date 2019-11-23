23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çeşitli programlar dolayısıyla Çorum'da bulunan Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı.
Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada çok farklı gelişmelere şahit olduklarını söyledi.
Bu gelişmelerin tam ortasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:
"Sınırlarımız boyunca kurulması planlanan terör devletine karşı operasyon yapıyoruz. Yapamazsınız dediler, yapıyoruz. Fırat Kalkanı'nı yapıyoruz, Zeytin Dalı'nı yapıyoruz, Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyoruz. Ülkemize karşı kurulan hain tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Türkiye artık kendi çizgisini tüm dünyaya açık açık ilan etmiştir. Bizi ambargoyla 'hava savunma sistemlerini satmayız, vermeyiz' diye tehdit edenler, şimdi o silahları satmak için sıraya girmiş durumdalar. Artık başka bir Türkiye var. Türkiye artık kendi İHA'sını, SİHA'sını da üretiyor. Masada da sahada da kazanıyor. İnşallah kazanmaya da devam edecektir. Yerli ve milli silahlarıyla terörle mücadelesini kahramanca yapmaya devam edecektir."
"İFTİRADA YİNE SINIR TANIMAYAN BİR CHP'YLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
- "İftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız"
Kurum, devletin, milletin bu kutlu mücadeleyi verirken, ülkenin yaşama geleneğine asla uygun olmayan görüntülerle de karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Milletin meclisinde grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini görmüş olduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li bir siyasetçiyle gizli gizli görüşmekle suçlandığını anlatan Kurum, şunları kaydetti:
"Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık. Kimse, parti içi hesaplaşmasına, ne AK Parti'yi ne de Cumhurbaşkanımızı alet edemez. Zaten Cumhurbaşkanımız CHP'nin bu buluşma iddialarına en net cevabı verdi. Peki, CHP'den bir ses çıktı mı, tabi ki hayır. Çünkü onlarda usul budur. Ortaya bir iddia at, devamında sana sorulan sorulara cevap verme. Manipülasyonda, spekülasyonda, iftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız. Kafalarını bu tür ucuz hesaplarla meşgul edeceklerine keşke ülkemize, milletimize hizmet için yorsalar. Biz hiçbir zaman bu tip yalanlarla yol yürümedik. Biz milletimizle, millete hizmetle, projelerimizle yol yürüdük. Bizim tek bir amacımız var, o da milletimize hizmet etmektir."
Toplantıya, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.
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